benko
© apa

Angeklagter

Benko will aussagen, bekennt sich aber nicht schuldig

14.10.25, 10:46
Teilen

Benko: "Ja, ich will aussagen"

Der Angeklagte René Benko sitzt in der Mitte des Gerichtssaals und will aussagen. Er bekennt sich "Nicht schuldig"  

Benko spricht mit ruhiger, eher leiser Stimme

"Viele Vorwürfe der Staatsanwaltschaft sind falsch", sagt Benko. "Das Haus war bewohnbar", sagt Benko. "Ich will in dem Fall keine Fragen mehr beantworten". Dann ist Benkos Einvernahme schon beendet. 

Alle Bilder: Benko vor Gericht

Verteidigung will Zeugen namhaft machen

"Wir haben gestern mit unserem Zeugen gesprochen, der zur Bewohnbarkeit der Hungerburg sprechen kann", sagt Benko-Anwalt Wess. Dieser Zeuge kann aber erst morgen kommen. Die Frage ist, wie es heute weitergeht - das Gericht versucht den Masseverwalter von Benko heute noch als Zeugen zu befragen.

