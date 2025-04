Besitzloser Koffer am Flughafen Wien: 23 Kilo Cannabis aufgeflogen

Ein mysteriöser Koffer am Flughafen Wien - offenbar mit Cannabis gefüllt - wurde sichergestellt. Die Schmuggel-Ware wurde aus Bangkok eingeflogen.

23 Kilo Cannabiskraut sind Mittwochfrüh bei Transitgepäckkontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sichergestellt worden.

Die Drogen befanden sich in 40 Paketen in einem Koffer, der von Bangkok über Österreich nach London gebracht werden sollte.

Verdächtiger noch vor Abflug festgenommen

Ein Brite wurde vor dem Abflug in seine Heimat festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Der 36-Jährige zeigte sich geständig, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.