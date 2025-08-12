Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Biker Duo Yamaha
© Yamaha R6 (links) und eine MT07 (rechts) Yamaha, Montage: Witek

In Wien und NÖ

Biker-Duo donnerte mit bis zu 152 km/h durchs Ortsgebiet

12.08.25, 13:18 | Aktualisiert: 12.08.25, 14:53
Teilen

Die wilde Verfolgungsjagd begann auf der Tangente, als sich eine Zivilstreife an zwei Biker - einen Ghanaer und einen Türke - heftete, die sich mit ihren Yamaha-Maschinen ein wildes Straßenrennen lieferten.

Wien. NÖ. Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und zig hochriskanten Überholmanövern rasten die beiden Biker-Freunde aus Wien - der Ghanaer auf einer Yamaha R6 und der Türke auf einer Yamaha MT07 - Montag um 21.40 auf der A 23 beim Knoten Kaisermühlen in Fahrtrichtung Norden. Trotz mehrfacher Anhaltezeichen durch eine Zivilstreife entzogen sich die beiden Möchtegern-MotoGP-Piloten der Anhaltung und fuhren von der Autobahn ab. Die Polizei hinterher.

Im Bereich der Breitenleer Straße wurde von der geeichten Videoanlage im Fahrzeug der Zivilstreife eine Geschwindigkeit von 123 km/h gemessen. Die Biker gaben weiter Gas, überfuhren mehrere rote Ampeln und trennten sich, um die Verfolgung zu erschweren. Weitere Streifenkräfte beteiligten sich an dem nicht ungefährlichen Einsatz, wobei es den Beamten schließlich gelang, die Verfolgung zumindest eines Flüchtenden fortzusetzen, der nach Niederösterreich ins Marchfeld hinausdonnerte. Zwischen Raasdorf und Pysdorf kam er dann mit seiner R6 auf einer Schotterstraße selbstverschuldet zu Sturz.

Versteigerung der Maschinen möglich 

Der 27-jährige Afrikaner blieb dabei unverletzt. Bei seiner Raserei wurden Höchstgeschwindigkeiten von 152 km/h in mehreren Ortsgebieten und 195 km/h auf Freilandstraßen gemessen. Die Rennmaschine wurde beschlagnahmt, der Führerschein eingezogen. Seine Ausreden sind nicht originell genug, um publiziert zu werden. Er wurde wegen mehr als 30 Übertretungen zur Anzeige gebracht. Die Behörde wird entscheiden, ob seine Maschinen versteigert wird.

Der zweite fahrerflüchtige Lenker, ein 24-jähriger wegen seiner Tunerei bereits amtsbekannter Türke konnte ausgeforscht werden - er begab sich (nach einem Anruf durch die Polizei) selbstständig auf eine Inspektion in der Brigittenau. Auch er wurde x-fach angezeigt. Der behördliche Entzug seiner Lenkberechtigung sowie die Beschlagnahme (und damit die mögliche Versteigerung) des Motorrads wurden angeregt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden