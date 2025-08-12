Biker-Duo donnerte mit bis zu 152 km/h durchs Ortsgebiet

Die wilde Verfolgungsjagd begann auf der Tangente, als sich eine Zivilstreife an zwei Biker - einen Ghanaer und einen Türke - heftete, die sich mit ihren Yamaha-Maschinen ein wildes Straßenrennen lieferten.

Wien. NÖ. Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und zig hochriskanten Überholmanövern rasten die beiden Biker-Freunde aus Wien - der Ghanaer auf einer Yamaha R6 und der Türke auf einer Yamaha MT07 - Montag um 21.40 auf der A 23 beim Knoten Kaisermühlen in Fahrtrichtung Norden. Trotz mehrfacher Anhaltezeichen durch eine Zivilstreife entzogen sich die beiden Möchtegern-MotoGP-Piloten der Anhaltung und fuhren von der Autobahn ab. Die Polizei hinterher.

Im Bereich der Breitenleer Straße wurde von der geeichten Videoanlage im Fahrzeug der Zivilstreife eine Geschwindigkeit von 123 km/h gemessen. Die Biker gaben weiter Gas, überfuhren mehrere rote Ampeln und trennten sich, um die Verfolgung zu erschweren. Weitere Streifenkräfte beteiligten sich an dem nicht ungefährlichen Einsatz, wobei es den Beamten schließlich gelang, die Verfolgung zumindest eines Flüchtenden fortzusetzen, der nach Niederösterreich ins Marchfeld hinausdonnerte. Zwischen Raasdorf und Pysdorf kam er dann mit seiner R6 auf einer Schotterstraße selbstverschuldet zu Sturz.

Versteigerung der Maschinen möglich

Der 27-jährige Afrikaner blieb dabei unverletzt. Bei seiner Raserei wurden Höchstgeschwindigkeiten von 152 km/h in mehreren Ortsgebieten und 195 km/h auf Freilandstraßen gemessen. Die Rennmaschine wurde beschlagnahmt, der Führerschein eingezogen. Seine Ausreden sind nicht originell genug, um publiziert zu werden. Er wurde wegen mehr als 30 Übertretungen zur Anzeige gebracht. Die Behörde wird entscheiden, ob seine Maschinen versteigert wird.

Der zweite fahrerflüchtige Lenker, ein 24-jähriger wegen seiner Tunerei bereits amtsbekannter Türke konnte ausgeforscht werden - er begab sich (nach einem Anruf durch die Polizei) selbstständig auf eine Inspektion in der Brigittenau. Auch er wurde x-fach angezeigt. Der behördliche Entzug seiner Lenkberechtigung sowie die Beschlagnahme (und damit die mögliche Versteigerung) des Motorrads wurden angeregt.