Blutjunger Wiener (17) mit 228 km/h erwischt: Schein weg

Bei der Geschwindigkeitsmessung auf der A1 bei Melk wurden 228 km/h gemessen.

Ein erst 17-jähriger Probeführerschein-Besitzer war am Montag in St. Georgen am Ybbsfelde im Bezirk Amstetten in der Nähe von Melk viel zu schnell unterwegs. Mit 228 km/h war der junge Fahrer auf der Westautobahn unterwegs, als er geblitzt wurde.

Als der Raser von Autobahnpolizei entdeckt wurde, stieg er erneut aufs Gas und versuchte zu fliehen. Auf einem Parkplatz konnten die Beamten den 17-Jährigen schließlich stellen. Seinen Probeführerschein war er auf der Stelle los. Das Auto wurde vorläufig beschlagnahmt, es stellte sich allerdings heraus, dass das Fahrzeug nicht auf den Autolenker gemeldet war. Eine Anzeige folgt.