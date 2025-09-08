Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Mond
© apa

Schauspiel

Blutmond über Österreich: Die besten Bilder

08.09.25, 08:48
Teilen

Am Sonntagabend konnten viele Menschen in Österreich eine totale Mondfinsternis erleben – der Mond färbte sich in Kupfer- und Rottönen. 

Vorausgesetzt Wetter und Beobachtungsort waren günstig, ließ sich am Sonntagabend eine totale Mondfinsternis beobachten. Der Mond zeigte sich in einem Farbverlauf von zartrosa bis orange. Auch aus städtischen Regionen war das Ereignis sichtbar, wenn auch durch Dämmerung und Lichtverschmutzung eingeschränkt.

Die besten Bilder vom Blutmond

  • Mond 1/7
    Mond
  • Mond 2/7
    Mond
  • Mond 3/7
    Mond
  • Mond 4/7
    Mond
  • Mond 5/7
    Mond
  • Mond 6/7
    Mond
  • Mond 7/7
    Mond

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

Von Blutmond zu Vollmond

Nach dem Ende der Totalität wandelte sich das Bild wieder zu einem normalen Vollmond. Die rötliche Färbung entsteht, weil das Sonnenlicht in der Erdatmosphäre gestreut wird. Vor allem der blaue Anteil wird abgeschwächt, übrig bleibt rötliches Licht. Deshalb wird der Mond im Volksmund „Blutmond“ genannt.

Blutmond

Der Blutmond im Burgenland aufgenommen.

© privat
 

Blutmond

Ein besonderes Blutmond-Foto aus Wien-Donaustadt.

© Facebook/Juergen Retzer
 

Blutmond

Fotos aus Langenzersdorf (li.) und Wien-Stammersdorf (re.).

© Facebook/Regina Linhart, Facebook/Andrea Maria Wilfling
 

Astronomische Hintergründe

Mondfinsternisse treten nur bei Vollmond auf, wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Linie stehen. Dabei taucht der Mond teilweise oder ganz in den Erdschatten ein.

Kommende Finsternisse

Die nächste von Österreich aus sichtbare Mondfinsternis ist eine partielle am Freitag, 28. August 2026. Die nächste totale Mondfinsternis in Wien mit vollständiger Totalität wird am Freitag, 31. Dezember 2028 zu sehen sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden