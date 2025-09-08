Blutmond über Österreich: Die besten Bilder

Am Sonntagabend konnten viele Menschen in Österreich eine totale Mondfinsternis erleben – der Mond färbte sich in Kupfer- und Rottönen.
Vorausgesetzt Wetter und Beobachtungsort waren günstig, ließ sich am Sonntagabend eine totale Mondfinsternis beobachten. Der Mond zeigte sich in einem Farbverlauf von zartrosa bis orange. Auch aus städtischen Regionen war das Ereignis sichtbar, wenn auch durch Dämmerung und Lichtverschmutzung eingeschränkt.
Von Blutmond zu Vollmond
Nach dem Ende der Totalität wandelte sich das Bild wieder zu einem normalen Vollmond. Die rötliche Färbung entsteht, weil das Sonnenlicht in der Erdatmosphäre gestreut wird. Vor allem der blaue Anteil wird abgeschwächt, übrig bleibt rötliches Licht. Deshalb wird der Mond im Volksmund „Blutmond“ genannt.
Der Blutmond im Burgenland aufgenommen.
Ein besonderes Blutmond-Foto aus Wien-Donaustadt.
Fotos aus Langenzersdorf (li.) und Wien-Stammersdorf (re.).
Astronomische Hintergründe
Mondfinsternisse treten nur bei Vollmond auf, wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Linie stehen. Dabei taucht der Mond teilweise oder ganz in den Erdschatten ein.
Kommende Finsternisse
Die nächste von Österreich aus sichtbare Mondfinsternis ist eine partielle am Freitag, 28. August 2026. Die nächste totale Mondfinsternis in Wien mit vollständiger Totalität wird am Freitag, 31. Dezember 2028 zu sehen sein.