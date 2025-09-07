So lange müssen wir auf den nächsten "Blutmond" warten

Der Blutmond ist ein eher seltenes Himmelsspektakel. Nach der totalen Mondfinsternis in Österreich am Montag müssen Astronomie-Fans wieder eine Zeit lang warten.

Am Sonntag steht ein eher seltenes Himmelsspektakel an: eine totale Mondfinsternis (auch als "Blutmond" bekannt). Dabei steht der Mond im Kernschatten der Erde. Der Mond erscheint allerdings dennoch braun-rötlich, da die Luftschichten der Erdatmosphäre den blauen Anteil des Lichtes der Sonne streuen, während die langwelligeren roten Anteile durchkommen. Aus demselben Grund erscheint übrigens auch der Sonnenuntergang rötlich und der Himmel blau.

Astronomie-Fans müssen nach der Finsternis am Sonntag jedenfalls wieder eine Zeit lang warten - vor allem in Österreich. Zwar gibt es am 3. März 2026 erneut eine totale Mondfinsternis, diese ist aber nur in Ostasien, Australien, Nord- und Südamerika sichtbar.

Nächster "Blutmond" über Österreich erst 2028

Die nächste von Österreich aus zu beobachtende totale Mondfinsternis ist erst am 31. Dezember 2028, fällt also mit Silvester zusammen. Diese ist dann von Wien aus in der totalen Phase in vollem Verlauf zu sehen. Eine partielle Mondfinsternis wird es bereits wieder am 28. August 2026 geben.