Bub (7) aus Fenster gestürzt: Noch immer auf Intensivstation

Der 7-Jährige, der in Penzing aus einem Fenster im zweiten Stock gefallen war, wird weiterhin auf der Intensivstation betreut.

Die 40-jährige Mutter war mit ihren vier Kindern, alle minderjährig am Samstagabend zu Hause, als sich das Unglück ereignete. Dabei dürfte ihr siebenjähriger Sohn auf das Fensterbrett geklettert und in die Tiefe gestürzt sein. Der Bub fiel aus dem zweiten Stock und erlitt durch den Aufprall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Als die Mutter den Aufprall des Körpers hörte, soll sie den Sturz bemerkt haben.

Seither kämpft das Kind im Krankenhaus um sein Leben. Dort wird es laut neuesten Informationen noch immer auf der Intensivstation betreut. Das teilte das behandelnde Klinikum auf Anfrage mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist laut Polizei von einem Unfall auszugehen. Ob fahrlässiges Verhalten vorliegen könnte, müssten die weiteren Ermittlungen erst zeigen.