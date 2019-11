Lkw verlor Haselnusscreme auf steirischer A2 - Stundenlange Sperre.

St. Johann in der Haide/Pinkafeld. Durch einen Unfall mit zwei Lkw war die steirische Südautobahn (A2) am Montagvormittag kurz vor Pinkafeld in Richtung Wien mehrere Stunden gesperrt. Wie die Asfinag mitteilte, hat beim Auffahrunfall eines der beiden Schwerfahrzeuge einen Teil seiner Ladung - Kübel mit Haselnusscreme - verloren. Ob es Verletzte gab, stand vorerst nicht fest. Der Verkehr wurde über die A9, die S35 und S6 umgeleitet.