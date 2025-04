× Amok-Alarm! Schüler in Österreich müssen daheim bleiben

Alarm an Österreichs Schulen.

Laut Medienberichten müssen die Schüler der HAK Neusiedl am See wegen des Verdachts eines geplanten Amoklaufs am heutigen Dienstag daheim bleiben. Es sind außerdem noch drei weitere Schulen betroffen.

Homeschooling angeordnet

Für die Schüler findet am Dienstag Homeschooling statt. Am Montagabend wurden die betroffenen Schüler benachrichtigt. Schularbeiten, die heute stattfinden sollten, wurden auf den Mittwoch verschoben.

Amoklauf und Bombendrohung

Der Hintergrund der Räumung der Schulen: Ein angedrohter Amoklauf bzw. eine Bombendrohung! Konkret geht es um die Schule HAK Neusiedl am See und ein weiteres Gymnasium in der Nähe, das Pannoneum.

Hintergründe der Amokdrohung

Weiter betroffen sind die Schülerinnen und Schüler einer Mittelschule. Über die Hintergründe der Amokdrohung ist noch nichts bekannt. Alle betroffenen Schulen liegen im Bundesland Burgenland.