Burgenland: Sommer-Tourismus nimmt im Juni Fahrt auf

Weniger Nächtigungen im Mai – Juni bringt Aufschwung durch Feiertage: Im Mai 2025 wurden rund 301.244 Nächtigungen gezählt – das entspricht einem Rückgang von 9,6 Prozent oder etwa 32.000 Übernachtungen im Vergleich zum Mai 2024. Hauptgrund ist die kalenderbedingte Verschiebung der Feiertage.

Im Vorjahr fielen Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam alle in den Mai und sorgten für einen touristischen Höhenflug. Heuer hingegen fand lediglich Christi Himmelfahrt am 29. Mai statt. Pfingsten (8./9. Juni) und Fronleichnam (19. Juni) verschoben sich in den Juni – mit deutlichen Auswirkungen auf das Nächtigungsaufkommen.

Didi Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus. © Burgenland Tourismus/ maria Hollunder

„Solche kalendarischen Effekte sind nichts Ungewöhnliches und Teil der saisonalen Dynamik“, erklärt Didi Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus. „Wir erwarten im Juni eine deutliche Gegenbewegung und ein starkes Nächtigungsplus.“

Rückgang bei Ankünften und Übernachtungen – Ausnahmen bei Nachbarländern

Im Mai zählte das Burgenland 114.754 Gästeankünfte, ein Minus von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Nächtigungen inländischer Gäste sanken um 7,3 Prozent auf 235.691, jene internationaler Gäste um 16,9 Prozent auf 65.553.

Trotz des allgemeinen Rückgangs gab es positive Entwicklungen bei Gästen aus den Nachbarländern:

Ungarn: +21,3 % (4.196 Nächte)

Tschechische Republik: +68,5 % (4.947 Nächte)

Slowakei: +49,6 % (2.959 Nächte)

Starke Impulse durch Events und internationale Sichtbarkeit

Trotz der schwächeren Bilanz im Mai setzte Burgenland Tourismus starke Akzente:

Das See Opening 2025 lockte über 45.000 Besucher:innen an die Ufer von Neusiedler See und Neufelder See und bildete einen erfolgreichen Auftakt in die Sommersaison.

Zudem präsentierte sich das Burgenland als offizieller Länderpartner beim 836. Hamburger Hafengeburtstag vor mehr als einer Million Gästen. Auch das Burgenland Kul(t)inarium im Wiener Stadtzentrum begeisterte vom 20. bis 23. Mai tausende Besucher:innen mit Kulinarik, Musik und Urlaubsinspiration.

Auszeichnungen unterstreichen touristische Qualität

Gleich mehrere Preise bestätigen die Strategie des Burgenland Tourismus: Der Neusiedler See Radweg wurde erneut mit dem ADFC-Gütesiegel als einer von nur zwei Fünf-Sterne-Radwegen Österreichs ausgezeichnet.

In der Kommunikation gab es Gold beim VAMP Award, Silber beim Internationalist Award sowie Gold für die Kampagne mit Nicholas Ofczarek beim T.A.I. Werbe Grand Prix.

Vorschau: Sommerhighlight im JuliVon 7. bis 10. Juli 2025 lädt das Südburgenland erstmals zum „Paradies-Sommer“ – ein vielseitiges Erlebnisprogramm für Genießer, Abenteuerlustige, Familien und Heiratswillige. Vier Tage lang steht die Region ganz im Zeichen von Genuss, Entspannung und Inspiration.