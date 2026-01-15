Räuber-Bande stach Opfer (22) mit Messer ins Gesicht

Sechs Männer wollten einen Nachtschwärmer ausrauben. Als dieser sich weigerte, sein Geld rauszurücken, stach einer der Räuber zu.

Wien. Zu den blutigen Szenen kam es am Donnerstag um 2 Uhr morgens im Brennpunktbezirk Favoriten.

Ein 22-jähriger Syrer wurde von sechs ihm unbekannten jungen Männern angesprochen - alle sollen arabisch geredet haben - und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Als der Flüchtling dies verweigerte, soll einer der Verdächtigen ein Messer gezogen und oberhalb seines Auges zugestochen haben. Dabei wurde das Opfer verletzt. Anschließend flüchtete die Bande ohne Beute in Richtung des Viktor-Adler-Markts.

Der 22-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ. Der Syrer wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 01 31310 57800 um Hinweise (auch anonym).