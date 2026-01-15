Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Messer
© GettyImages Paul Bradbury

Wien-Favoriten

Räuber-Bande stach Opfer (22) mit Messer ins Gesicht

15.01.26, 13:16
Teilen

Sechs Männer wollten einen Nachtschwärmer ausrauben. Als dieser sich weigerte, sein Geld rauszurücken, stach einer der Räuber zu.

Wien. Zu den blutigen Szenen kam es am Donnerstag um 2 Uhr morgens im Brennpunktbezirk Favoriten.

Ein 22-jähriger Syrer wurde von sechs ihm unbekannten jungen Männern angesprochen - alle sollen arabisch geredet haben - und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Als der Flüchtling dies verweigerte, soll einer der Verdächtigen ein Messer gezogen und oberhalb seines Auges zugestochen haben. Dabei wurde das Opfer verletzt. Anschließend flüchtete die Bande ohne Beute in Richtung des Viktor-Adler-Markts.

Der 22-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ. Der Syrer wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 01 31310 57800 um Hinweise (auch anonym).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden