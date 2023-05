Güterzüge kollidieren in Kittsee - A6 gesperrt

In Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) sind am späten Sonntagabend zwei Güterzüge unter der Autobahnbrücke der A6 seitlich kollidiert.

Dabei entgleisten mehrere Waggons, Oberleitung und Gleisanlagen wurden beschädigt. Die Lokführer (30 und 26 Jahre alt) blieben laut Polizei unverletzt. Im Abschnitt Parndorf - Bratislava-Petrzalka wurde ein Schienenersatzverkehr mit Autobussen eingerichtet. Die A6 blieb im Unfallbereich für etwa acht Stunden gesperrt. Ein Brand wurde von der Feuerwehr rasch gelöscht und eine geringe Menge ausgetretenes Gefahrgut gebunden. Laut Landespolizeidirektion Burgenland handelte es sich um drei bis vier Liter Salpetersäure. Für Anrainerinnen und Anrainer sowie die Umwelt habe keine Gefahr bestanden, teilten die ÖBB mit. Die Bergung der verunfallten Wagen unter der Autobahnbrücke gestaltete sich schwierig. Nach Angaben der Polizei waren die Güterzüge auf der Fahrt von Kittsee in Richtung Pama parallel unterwegs. Die Kollision ereignete sich gegen 21.40 Uhr bei einer Gleisverengung direkt unter der A6-Brücke. Weil u. a. transportierte Container mit Stehern kollidierten, wurde eine Sperre der Teilstrecke der Autobahn von Kittsee bis zur Staatsgrenze angeordnet, teilte die Polizei weiter mit. Im Zuge dessen wurde der Verkehr bei der Anschlussstelle Kittsee abgeleitet. Auf slowakischem Staatsgebiet wurde eine Umleitung über den Grenzübergang Berg veranlasst. Die Sperre der A6 blieb bis 4.45 Uhr am Montag aufrecht.