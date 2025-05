Saisonauftakt in Wiesen: Erdbeeren sorgen wieder für Hochgenuss

Ein Hauch von Sommer liegt über Wiesen im Burgenland. In Wiesen startet die Erdbeerernte und mit ihr ein kulinarisches Fest der Sinne.

In Wiesen, dem Erdbeerort des Burgenlands, wurde die Erdbeersaison gestartet. Auf rund 70 Hektar wächst die beliebteste Frucht der Saison. Der erste Biss bringt süße Erinnerungen zurück und lockt Genießer aus allen Ecken. Die Ernte fällt heuer mengenmäßig durchschnittlich aus. Doch das Aroma überzeugt. Kühle Frühlingstage haben den Geschmack intensiviert. "Das heimische Lieblingsobst der Burgenländerinnen und Burgenländer gibt es auch heuer wieder in hervorragender Qualität und in ausreichender Menge“, sagt Nikolaus Berlakovich, Präsident der Burgenländischen Landwirtschaftskammer.

Auf rund 70 Hektar werden im Burgenland Erdbeeren angebaut. © LKBgld./Tesch-Wessely ×

Jährlich vernaschen Herr und Frau Österreicher rund 3,6 Kilo Erdbeeren. Wer jetzt zugreift, unterstützt das Klima und die regionale Landwirtschaft. "Die heimische Erdbeere schmeckt nicht nur besser, sie schützt auch das Klima durch kurze Transportwege und sichert die regionale Wertschöpfung", so Berlakovich. Beim Kauf gelte es, auf die Herkunft zu achten oder die Früchte direkt beim Erdbeerbauern aus der Region zu beziehen.