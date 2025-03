Teenie (17) baute besoffen Unfall: Freunde verletzt

Das Auto hat sich in einem Weingarten überschlagen.

Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstagabend auf einem Güterweg bei Oslip, Bezirk Eisenstadt Umgebung, drei Burschen teils schwer verletzt worden.

© FF Rust ×

Ein Teenager (17) hatte betrunken das Auto gegen 20 Uhr von Oslip Richtung Rust gesteuert. In einer Kurve veriss der jugendliche Fahrer den Wagen. Das Fahrzeug überschlug sich und landete am Dach in einem Weingarten.

Aus dem Auto geschleudert

Ein Mitfahrer, ebenfalls 17 Jahre alt, wurde aus dem Auto geschleudert und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Graz gebracht werden. Der dritte Insasse (17) wurde im Auto eingeklemmt, konnte aber vom Lenker selbst befreit werden. Er musste mit der Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht werden.

Der erst 17-Jährige Autofahrer wurde leicht verletzt von seinem Vater ins Krankenhaus Eisenstadt gefahren. Seinen Probeführerschein war er noch an Ort und Stelle los. Außerdem wurde gegen den Teenie Anzeige erstattet.