Vermisster 75-Jähriger nach Suchaktion gefunden

Ein 75-Jähriger, der seit Sonntagvormittag abgängig war, ist am späten Abend in Welgersdorf (Bezirk Oberwart) nach einer Suchaktion gefunden worden.

Der Mann war unterkühlt, aber unverletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.

Die Tochter hatte am Spätnachmittag Anzeige erstattet, da ihr Vater, der am Vormittag das Haus verlassen hatte, noch nicht wieder zurückgekommen war. An der Suchaktion waren unter anderem zahlreiche Polizeistreifen, ein Polizeihubschrauber sowie eine Rettungshundebrigade im Einsatz. Mittels Drohne konnte der Vermisste schließlich im Gemeindegebiet von Welgersdorf geortet werden. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er ins Krankenhaus Oberwart gebracht.