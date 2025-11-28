Vorwurf an Doskozil: Zweckentfremdung von Wohnbauförderungsdarlehen

Scharfe Kritik an Doskozils Budgetplänen: "Die Gemeinnützigen" kritisieren, dass die Wohnbauförderung für den Wohnbau zur Verfügung stehen müsse, sie dürfe nicht zweckentfremdet werden. Es wird erwartet, dass die Beiträge für das verwendet werden, wofür sie eingehoben werden.

Während quer durch Österreich über die im Regierungsprogramm festgeschriebene Zweckbindung der Wohnbauförderung diskutiert wird, sollen im Burgenland Wohnbauförderungsdarlehen verkauft und die erwarteten Erlöse daraus in Höhe von Ꞓ 700 Mio. zweckentfremdet verwendet werden, so die "steile Ansage" vom Obmann des Verbandes Gemeinnütziger Bauvereinigungen Michael Gehbauer anlässlich der GBV-Landesgruppenvollversammlung heute in Oberwart.

Nachdem das Land Niederösterreich im Juni dieses Jahres bereits Landeswohnbaudarlehen an Banken veräußert hat, geht nun das Burgenland einen ähnlichen Weg. Gehbauer: "Der Verkauf von Wohnbauförderungsdarlehen zur Erstellung des Budgets für das Land Burgenland ist ein weiterer Rückschlag hinsichtlich der Bemühungen des Verbandes, die Zweckbindung der Wohnbauförderung wiedereinzuführen."

Fundamentale Kritik, kein Burgenland-Bashing

Die von allen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern im Wege der Einhebung des Wohnbauförderungsbeitrages (1% der Löhne und Gehälter) aufgebrachten Mittel müssen unbedingt für den Wohnbau und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Zweckbindung der Wohnbauförderung sei kein übertriebener Wunsch, sondern ein Gebot der Vernunft. Die Menschen in Österreich erwarten zu Recht, dass die Beiträge auch tatsächlich für das verwendet werden, wofür sie eingehoben werden. Im Fall der Wohnbauförderung: für die Schaffung von leistbarem Wohnraum, der Generationen verbindet und Sicherheit gibt.

Alfred Kollar, Obmann der GBV-Landesgruppe Burgenland, regte an, dass vor einem allfälligen Verkauf der Darlehen an Banken im Interesse der Mieter zumindest den gemeinnützigen Bauvereinigungen die Möglichkeit der begünstigen vorzeitigen Rückzahlung angeboten werden sollte.