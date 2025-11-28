Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Burgenland
Vorwurf an Doskozil: Zweckentfremdung von Wohnbauförderungsdarlehen
© APA/HANS KLAUS TECHT

Budgetkosmetik

Vorwurf an Doskozil: Zweckentfremdung von Wohnbauförderungsdarlehen

28.11.25, 12:33
Teilen

Scharfe Kritik an Doskozils Budgetplänen: "Die Gemeinnützigen" kritisieren, dass die Wohnbauförderung für den Wohnbau zur Verfügung stehen müsse, sie dürfe nicht zweckentfremdet werden. Es wird erwartet, dass die Beiträge für das verwendet werden, wofür sie eingehoben werden. 

Während quer durch Österreich über die im Regierungsprogramm festgeschriebene Zweckbindung der Wohnbauförderung diskutiert wird, sollen im Burgenland Wohnbauförderungsdarlehen verkauft und die erwarteten Erlöse daraus in Höhe von Ꞓ 700 Mio. zweckentfremdet verwendet werden, so die "steile Ansage" vom Obmann des Verbandes Gemeinnütziger Bauvereinigungen Michael Gehbauer anlässlich der GBV-Landesgruppenvollversammlung heute  in Oberwart.

Nachdem das Land Niederösterreich im Juni dieses Jahres bereits Landeswohnbaudarlehen an Banken veräußert hat, geht nun das Burgenland einen ähnlichen Weg. Gehbauer: "Der Verkauf von Wohnbauförderungsdarlehen zur Erstellung des Budgets für das Land Burgenland ist ein weiterer Rückschlag hinsichtlich der Bemühungen des Verbandes, die Zweckbindung der Wohnbauförderung wiedereinzuführen."

Fundamentale Kritik, kein Burgenland-Bashing

Die von allen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern im Wege der Einhebung des Wohnbauförderungsbeitrages (1% der Löhne und Gehälter) aufgebrachten Mittel müssen unbedingt für den Wohnbau und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Zweckbindung der Wohnbauförderung sei kein übertriebener Wunsch, sondern ein Gebot der Vernunft. Die Menschen in Österreich erwarten zu Recht, dass die Beiträge auch tatsächlich für das verwendet werden, wofür sie eingehoben werden. Im Fall der Wohnbauförderung: für die Schaffung von leistbarem Wohnraum, der Generationen verbindet und Sicherheit gibt. 

Alfred Kollar, Obmann der GBV-Landesgruppe Burgenland, regte an, dass vor einem allfälligen Verkauf der Darlehen an Banken im Interesse der Mieter zumindest den gemeinnützigen Bauvereinigungen die Möglichkeit der begünstigen vorzeitigen Rückzahlung angeboten werden sollte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden