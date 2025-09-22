Bushaltestelle: Dealer (40) schenkte Schülerin Cannabis-Überraschungsei

Der Vater des Mädchens bemerkte den Geruch in ihrem Zimmer.

Ein 40-jähriger Mann soll einer 13-jährigen Schülerin im Tiroler Rattenberg (Bezirk Kufstein) Cannabiskraut in einem Überraschungsei übergeben haben. Zum Erstkontakt war es bereits am 11. September bei einer Bushaltestelle gekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann gab dem Mädchen demnach auch seine Telefonnummer. Die Österreicherin suchte danach von sich aus Kontakt, es kam zu einer weiteren Übergabe. Bei dem Mann wurden Cannabis und Aufzuchtutensilien sichergestellt.

Der Verdächtige soll dem Mädchen die Drogen unentgeltlich überlassen haben. Er wurde angezeigt. Der Fall war ins Rollen gekommen, weil der Vater der 13-Jährigen im Zimmer seiner Tochter Cannabis und Suchtmittelutensilien gefunden hatte. Hinweise auf weitere betroffene Schülerinnen und Schüler lagen indes nicht vor, hieß es.