Am Freitag beraten Landeshauptleute Verschärfungen, Wien prescht wieder vor.

Wien. Schon vor Freitag berät Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig mit Experten über ­strengere Corona-Regeln. Er fordert „österreichweit ein strengeres und einheitliches Vorgehen, um Entwicklungen, die wir zuletzt in weiten Teilen ­Österreichs sehen und aus den früheren Wellen kennen, vorzubeugen.“



In der ÖVP drängt der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer auf 2G: „Wer gerne auf den Sportplatz geht, wird sich impfen lassen, oder zu Hause bleiben.“ Er möchte am liebsten schon früher die Stufe 4 des Regierungsplans einsetzen – überall, wo 3G gilt, kommt 2G. Laut Regierung wird Stufe 4 erst ab 500 belegten Intensivbetten schlagend. Zu spät auch für Ludwig: „Wenn wir warten, bis die Spitäler überlastet und die Intensivbetten belegt sind, dann ist es viel zu spät.“





