Die ersten Fotos von Rene Benko nach dem Urteil
© apa

Aus dem Gericht

Die ersten Fotos von Rene Benko nach dem Urteil

15.10.25, 14:44 | Aktualisiert: 15.10.25, 15:51
Teilen

Der gestrauchelte frühere Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer René Benko ist am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen betrügerischer Krida von einem Schöffensenat zu einer unbedingten zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. 

Hier kommt Benko nach dem Schuldspruch aus dem Gericht: 

Die ersten Fotos von Rene Benko nach dem Urteil
© apa

Der gestrauchelte frühere Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer René Benko ist am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen betrügerischer Krida von einem Schöffensenat zu einer unbedingten zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Die ersten Fotos von Rene Benko nach dem Urteil
© oe24

Während er in der Causa rund um eine Miet- und Betriebskostenvorauszahlung in Höhe von 360.000 Euro freigesprochen wurde, wurde er hinsichtlich einer 300.000-Euro-Schenkung an seine Mutter schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. 

Die ersten Fotos von Rene Benko nach dem Urteil
© oe24

Die ersten Fotos von Rene Benko nach dem Urteil
© apa

Da es sich bei der Schadensumme nun um 300.000 Euro handelt, gilt ein niedrigerer Strafrahmen. Es sei nur "ein Cent zu wenig", um in die höhere Kategorie zu fallen, nannte sie einen erschwerenden Umstand. Bis 300.000 Euro liegt der Strafrahmen bei sechs Monaten bis zu sechs Jahren, darüber jedoch bei einem bis zu zehn Jahre. Die bereits erlittene Haft Benkos - er sitzt immerhin seit 23. Jänner 2025 in Wien in Untersuchungshaft - werde ihm strafmildernd angerechnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

