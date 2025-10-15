Benko-Anwalt deutet weitere rechtliche Schritte an

Nach dem Urteil deutete René Benkos Anwalt Norbert Wess weitere rechtliche Schritte an.

"Herr René Benko ist ein Kämpfer und findet sich mit jeder Situation zurecht", erklärte Benkos Anwalt Norbert Wess nach dem Urteil. Der Signa-Gründer wurde am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen betrügerischer Krida von einem Schöffensenat zu einer unbedingten zweijährigen Haftstrafe nicht rechtskräftig verurteilt.

Wess deutete in einer ersten Stellungnahme vor Journalisten allerdings bereits an, weitere rechtliche Schritte einzuleiten. Der Anwalt erklärte allgemein, ein "lachendes und ein weinendes Auge" zu haben. Denn in der Anklage betreffend eine Miet- und Betriebskostenvorauszahlung in Höhe von rund 360.000 Euro für die Anmietung eines Hauses auf der Innsbrucker Hungerburg gab es einen Freispruch.

© apa

Wess gehe nun davon aus, dass Benko in Innsbruck bleibe. Bis Montag habe er nun Zeit, Rechtsmittel einzulegen. Einen Antrag auf eine Fußfessel wird es wohl nicht geben, da Benko ja weiterhin in U-Haft sei, wo die Fußfessel quasi "totes Recht" sei, so Wess.