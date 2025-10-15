Alles zu oe24VIP
benko
© apa

Urteil

Über DIESES Geschenk der Mutter stolperte Rene Benko

15.10.25, 14:09
Benko hat von seiner Mutter ein Geschenk bekommen.  

Benko hat von seiner Mutter ein Geschenk bekommen - in Höhe von über einer Million Euro.

Ohne einen Rechtsgrund 

Danach ist eine Rücküberweisung erfolgt, ohne einen Rechtsgrund. Damit ist die Krida gültig. Das stellt die Richterin klipp und klar fest. "Später habe man versucht, Geld ein anderes Mascherl zu geben".

Es wurde erst von Darlehen, dann von Schenkung geredet, dann wurde zwei Monate später eine schriftliche Vereinbarung mit der Mutter getroffen, was man schon zuvor vereinbart hatte.

Betrügerischen Krida 

Objektiv ist der Tatbestand des Verbrechens der betrügerischen Krida erfüllt. Subjektiv scheint es Benko darauf angekommen zu sein, die Liquidität zu sichern, und zwar nicht bei sich selbst. Zu diesem Zeitpunkt ist das für jeden denkbar.

