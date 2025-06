Im Ranking der beliebtesten Vatertagsgeschenke gibt es einen Wechsel an der Spitze.

Rund 52 % der Österreicher schenken heuer etwas zum Vatertag – deutlich weniger als die 63 % im Vorjahr. Dieses Jahr wird für Geschenke mehr ausgegeben: Die durchschnittlichen Ausgaben pro Kopf steigen von 61 auf 73 Euro. Damit ergibt sich ein Umsatzpotenzial von etwa 180 Millionen Euro, ähnlich wie im Vorjahr. Zum Vergleich: Der diesjährige Muttertag brachte dem Handel rund 270 Millionen Euro ein.

Ranking: Das sind die Top 5 Geschenke zum Vatertag

Schokolade/Pralinen/Süßigkeiten (12 %)

Gutscheine (10 %)

Nicht-materielle Geschenke/Ausflüge (9 %)

Restaurant-/Lokalbesuch (9 %)

Alkoholische Getränke (7 %)

Die beliebtesten Geschenke zum Vatertag sind heuer Schokolade, Pralinen und Süßigkeiten – sie überholen damit erstmals Blumen und Pflanzen. Ebenfalls hoch im Kurs stehen Gutscheine, gemeinsame Ausflüge, Restaurantbesuche und alkoholische Getränke. Der Trend geht weg von materiellen Geschenken hin zu gemeinsam verbrachter Zeit. Das zeigt der "HV Consumer Check", durchgeführt vom Handelsverband in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut "Repubblika".

"Wer schenkt, meint es ernst – mit persönlichen und oft sehr liebevollen Aufmerksamkeiten", betont Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Regionale Unterschiede: Oberösterreich & Salzburg besonders großzügig

Die Ausgabebereitschaft variiert stark nach Bundesland: Am spendabelsten zeigen sich die Menschen in Oberösterreich und Salzburg mit je 90 Euro pro Kopf. In Wien werden durchschnittlich 72 Euro ausgegeben, in Tirol und Vorarlberg 69 Euro, in Niederösterreich und Burgenland 67 Euro. Die Schlusslichter sind Steiermark und Kärnten mit 60 Euro.