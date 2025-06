Zum Vatertag 2025: Die besten Aktivitäten in Wien

Am Sonntag, dem 8. Juni 2025, ist Vatertag! Die perfekte Gelegenheit, um Papa mit einem unvergesslichen Erlebnis zu überraschen. Ob Abenteuerjunkie, Gourmet oder Genießer, wir zeigen die besten Ideen für einen abwechslungsreichen Vatertag 2025.

Papa verdient nur das Beste! Der Vatertag 2025 in Wien bietet zahlreiche Möglichkeiten, um Papa eine Freude zu bereiten und gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben. Ob er auf der Suche nach dem nächsten Adrenalinkick ist, gutes Essen liebt oder einfach entspannte Stunden im Grünen genießen möchte: Diese Auswahl an Aktivitäten bietet für jeden Geschmack das passende Erlebnis und garantiert gemeinsame Momente, die in Erinnerung bleiben.

Spannung und Teamgeist: Escape Room Wien

Für Väter, die gerne Rätsel lösen und Abenteuer lieben, ist ein Besuch im Escape Room von "Exit The Room" genau das Richtige. In Teams von 2 bis 5 Personen gilt es, innerhalb von 60 Minuten knifflige Aufgaben zu meistern und aus thematisch gestalteten Räumen zu entkommen. Gefragt sind Köpfchen, Kreativität und vor allem: Teamwork! Wer hier zusammenhält und klug kombiniert, entkommt nicht nur dem Raum, sondern erlebt auch, wie stark man als Familie wirklich ist.

Adrenalin pur: Flying Fox an der Donaumarina

Für den ultimativen Nervenkitzel sorgt der Flying Fox an der U2-Station Donaumarina. An einem 380 Meter langen Stahlseil gleitet man in luftiger Höhe über das Hafenbecken, mit freiem Blick auf die Donau und einer ordentlichen Portion Adrenalin im Blut. Der Moment, wenn man sich vom Startturm in die Tiefe stürzt und der Wind durch die Haare pfeift, ist pure Freiheit. Ein spektakuläres Abenteuer, das garantiert in Erinnerung bleibt.

Indoor Skydiving im Wiener Prater

Ein echter Geheimtipp für alle, die vom Fliegen träumen: Das WINDOBONA Indoor Skydiving im Wiener Prater! In einem vertikalen Windtunnel mit bis zu 280 km/h Luftstrom schwebt man schwerelos und erlebt das Gefühl eines freien Falls, wie bei einem echten Fallschirmsprung. Schon nach einer kurzen Einschulung kann es losgehen. Besonders cool: Die Erlebnisse werden auf Video festgehalten, ideal als Vatertags-Erinnerung.

Kulinarischer Genuss: MAST Weinbistro

Für Genießer bietet das MAST Weinbistro in der Porzellangasse 53 eine exquisite Auswahl an biologischen und biodynamischen Weinen sowie saisonale Gerichte aus regionalen Zutaten. Das moderne Ambiente und der gemütliche Gastgarten laden zum Verweilen und Genießen ein, ein perfektes Ziel für einen entspannten Vatertagsabend.

Entspannung im Grünen: Picknick im Augarten

Wer es lieber ruhig angehen möchte, kann ein Picknick im Augarten planen. Die weitläufigen Wiesen und schattigen Bäume bieten den perfekten Rahmen für ein gemütliches Beisammensein. Ein selbst zusammengestellter Picknickkorb mit Papas Lieblingssnacks macht den Ausflug perfekt.

Steak-Genuss: beef & glory

Für Fleischliebhaber ist ein Besuch im "beef & glory" in der Florianigasse 35 ein Muss. Das Steakhouse bietet eine Auswahl an erstklassigen Fleischsorten, darunter exklusives Wagyu aus Japan und Australien. Mit einem eigenen Dry Ager und einem USA Broiler, der Steaks bei 1000°C zubereitet, wird hier jeder Bissen zum Erlebnis.

Filmabend bei Schlechtwetter: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"

Sollte das Wetter nicht mitspielen, bietet sich ein gemeinsamer Kinobesuch an. Wie wär’s mit dem neuesten Teil der „Mission: Impossible“-Reihe? „The Final Reckoning“ bringt Tom Cruise ein letztes Mal als Ethan Hunt auf die große Leinwand – mit explosiven Stunts, wilden Verfolgungsjagden und einem dramatischen Finale.