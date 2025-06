× Im Juni: Diese Gartenarbeiten dürfen Sie auf keinen Fall verpassen!

Der Juni bringt nicht nur warme Temperaturen, sondern auch eine Menge Arbeit im Garten. Damit Ihre grüne Oase richtig aufblüht, haben wir die wichtigsten Gartenarbeiten zusammengestellt, die jetzt anstehen.

Wenn die Tage länger werden und der Garten in sattem Grün erstrahlt, ist es Zeit, die Ärmel hochzukrempeln: Der Juni ist ein echter Power-Monat für Hobbygärtner! Wer jetzt gezielt pflegt, schneidet, düngt und gießt, wird mit prächtigen Pflanzen, sattem Grün und einer reichen Ernte belohnt. Folgende Gartenarbeiten dürfen Sie dabei auf keinen Fall verpassen.

Rasenpflege

Der Rasen braucht jetzt besonders viel Aufmerksamkeit. Im Juni wächst das Gras besonders schnell, daher sollte wöchentlich oder sogar öfter gemäht werden. Achten Sie dabei auf die Schnitthöhe: Zu kurzes Mähen schwächt den Rasen und macht ihn anfällig für Trockenheit. Ideal sind 4 bis 5 Zentimeter. Nach dem Schnitt freut sich der Rasen über eine Düngergabe.

Gurken & Tomaten ausgeizen

Tomaten- und Gurkenpflanzen wachsen bei warmem Wetter rasend schnell. Deshalb heißt es: Ran an die Schere! Beim Ausgeizen von Tomaten werden die überflüssigen Seitentriebe entfernt. So wird die Pflanze luftiger, weniger anfällig für Pilzkrankheiten, und sie konzentriert ihre Energie auf die Fruchtbildung. Auch Gurken profitieren vom Ausdünnen: Entfernen Sie überzählige Triebe, um die Pflanze zu entlasten und das Licht besser an die Früchte zu lassen.

Unkraut entfernen

Regelmäßiges Jäten ist im Juni Pflicht. Denn wo Sonne und Regen sich abwechseln, schießen auch die ungebetenen Gäste aus dem Boden. Am besten lässt sich Unkraut nach einem Regenschauer entfernen, wenn der Boden weich ist. Besonders wichtig: Entfernen Sie die Wurzel mit, sonst wächst das Unkraut schnell wieder nach. Mulch zwischen den Pflanzen kann helfen, das Keimen von Unkraut zu verhindern und gleichzeitig die Bodenfeuchtigkeit zu halten.

Formschnitt für Sträucher & Hecken

Ende Juni ist der ideale Zeitpunkt für den ersten Formschnitt des Jahres. Dabei werden nicht nur überstehende Zweige und Triebe entfernt, sondern auch die Form der Hecke korrigiert. Besonders Buchsbaum, Liguster, Hainbuche und Eibe profitieren von einem akkuraten Schnitt.

Pflege für Balkon- & Kübelpflanzen

Im Juni beginnen viele Arten ihre Hauptblütezeit. Um diese zu unterstützen, sollten Sie regelmäßig düngen und verwelkte Blüten entfernen, damit die Pflanzen neue Blüten ansetzen können. Kontrollieren Sie den Kübel regelmäßig auf Schädlinge wie Blattläuse oder Spinnmilben, besonders bei warmer, trockener Witterung können sich diese rasch vermehren.