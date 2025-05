× Gemüse aus dem eigenen Anbau: So klappt's!

Im Mai startet die Hochsaison im Gemüsegarten. Mit der richtigen Vorbereitung und Pflege wird aus dem Beet schon bald ein kulinarisches Fest.

Ab Mitte Mai ist die Frostgefahr gebannt – viele wärmeliebende Gemüsesorten können direkt ins Freiland. Tomaten, Chilis, Zucchini, Gurken, Paprika, Auberginen, Sellerie, Kohlrabi und Brokkoli sowie Karfiol, die im Februar und März auf der Fensterbank vorgezogen wurden, werden nun als Jungpflanzen in die Beete gesetzt. Wer jetzt sät und pflanzt, kann sich im Sommer und Herbst über frisches, selbst gezogenes Gemüse freuen – vom Garten auf den Teller.

© Getty ×

Ab in die Beete

Junge Gemüsepflanzen sollten langsam an die Außentemperaturen gewöhnt werden – täglich für ein paar Stunden ins Freie stellen, bevor sie ins Beet kommen.

Aussaat. Zucchini, Kürbis und Fisolen können jetzt direkt ausgesät werden, ebenso Schnellstarter wie Radieschen, Spinat, Mangold, Rote Rüben und Salate mit Ausnahme von Vogerl- und Endiviensalat. Auch die Knollen von Kartoffeln werden bis Ende Mai in die Erde gesetzt.

Wichtig: Vor dem Pflanzen oder Säen den Boden unbedingt gut lockern und mit Kompost oder organischem Dünger anreichern. Der Mai kann bereits sehr trocken sein. Morgens gießen ist am besten – so trocknen die Blätter tagsüber ab. Achtung: Schnecken lieben Jungpflanzen. Absammeln, Schneckenzäune oder natürliche Barrieren und biologische Mittel können helfen.

© Getty ×

Balkon

Kein eigener Garten? Kein Problem! Auch auf dem Balkon lässt sich im Mai erfolgreich Gemüse anbauen. Wichtig sind ein sonniger, windgeschützter Standort, geeignete Gefäße und gute Erde.

Tomaten, Paprika und Chili gedeihen auch in großen Töpfen oder Pflanzsäcken, brauchen aber einen windgeschützten Standort mit viel Sonne. Pflücksalate und Rucola lassen sich platzsparend in Balkonkästen oder vertikal ziehen. Besonders einfach ist die Kultivierung von Radieschen – sie sind schnellwachsend und ideal für flachere Gefäße. Erbsen brauchen zwar Rankhilfen, benötigen aber wenig Platz in der Breite.

© Getty ×

Pflege

Töpfe trocknen schneller aus als Gartenbeete, daher sollte man besonders an heißen Tagen täglich gießen. In Kübeln werden Nährstoffe schnell aufgebraucht, daher empfiehlt es sich, alle zwei Wochen mit Bio-Flüssigdünger nachzuhelfen.

Ob im Gartenbeet oder auf dem Balkon: Im Mai beginnt die Hochsaison für Selbstversorger. Auch wer nur wenig Platz hat, kann mit der richtigen Pflanzenauswahl und etwas Pflege sein eigenes Gemüse anbauen. Der Lohn: Frische Zutaten für die Küche!