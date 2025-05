× Diese 5 wichtigen Gartenarbeiten stehen im Mai an

Im Mai geht’s richtig rund im Garten aber der Einsatz lohnt sich! Jetzt ist die beste Zeit, um Ihrer grünen Oase den letzten Schliff für den Sommer zu verpassen. Damit Ihr Garten in voller Pracht erblüht, sollten Sie diese fünf wichtigen Aufgaben nicht verpassen!

Der Mai ist der Wonnemonat für Hobbygärtner: Alles wächst, blüht und gedeiht. Doch damit Ihr Garten nicht nur grün, sondern auch gesund und ertragreich bleibt, sind jetzt einige wichtige Arbeiten zu erledigen. Vom Pflanzen über die Rasenpflege bis hin zum Schutz vor Trockenheit – mit diesen fünf Aufgaben bringen Sie Ihren Garten auf Vordermann.

Gemüse und Blumen pflanzen

Der Mai ist der Startschuss für eine Vielzahl an Gemüse- und Blumenarten, die endlich in die Erde dürfen. Zu den beliebten Gemüsesorten gehören unter anderem Tomaten, Paprika, Zucchini, Bohnen und Salate. Auch Kräuter wie Basilikum, Petersilie und Schnittlauch finden nun ihren Platz im Beet oder in Töpfen. Bei Blumen sind Klassiker wie Sonnenblumen, Dahlien, Petunien und Tagetes jetzt an der Reihe.

Vorgezogene Pflanzen auspflanzen

Sie haben im März oder April fleißig auf der Fensterbank oder im Frühbeet vorgezogen? Perfekt! Diese robusten Jungpflanzen haben nun eine gute Größe erreicht und können ins Freiland gesetzt werden – sofern keine Nachtfröste mehr drohen. Besonders empfindliche Pflanzen wie Tomaten, Kürbis oder Paprika sollten langsam an die Außentemperaturen gewöhnt werden: Stellen Sie sie zunächst tagsüber nach draußen und holen Sie sie abends wieder rein. Nach einigen Tagen sind sie abgehärtet und können dauerhaft ins Beet umziehen.

Rasenpflege: Vertikutieren, Mähen und Moos entfernen

Ein schöner, gesunder Rasen ist die Visitenkarte eines gepflegten Gartens – doch nach dem Winter ist oft nicht mehr viel vom satten Grün übrig. Der Mai ist ideal für eine gründliche Rasenpflege. Beginnen Sie mit dem Vertikutieren: Dabei wird die Grasnarbe aufgeritzt, um Moos, Unkraut und verfilztes Material zu entfernen. Das sorgt für bessere Belüftung und fördert die Nährstoffaufnahme.

Nach dem Vertikutieren können Sie kahle Stellen nachsäen und mit einem speziellen Rasendünger stärken. Auch regelmäßiges Mähen ist jetzt entscheidend: Schneiden Sie den Rasen am besten einmal pro Woche, aber nicht zu kurz. Wer seinem Rasen zusätzlich etwas Gutes tun möchte, kann auch mulchen oder ihn mit einem natürlichen Bodenaktivator unterstützen.

Unkraut jäten

Unkraut sprießt im Mai besonders schnell, was vor allem durch milde Temperaturen und häufigen Niederschläge begünstigt wird. Wenn Sie es jetzt nicht regelmäßig entfernen, breitet es sich schnell aus und nimmt Ihren Kulturpflanzen Licht, Wasser und Nährstoffe weg.

Regelmäßig gießen

Die Temperaturen steigen und mit ihnen auch der Wasserbedarf der Pflanzen. Besonders Jungpflanzen und frisch gesetzte Setzlinge benötigen nun eine konstante Wasserversorgung, um gut anzuwachsen. Gießen Sie vorzugsweise in den frühen Morgenstunden oder abends, wenn die Sonne nicht mehr direkt auf die Pflanzen scheint. So verdunstet weniger Wasser und die Pflanzen können es besser aufnehmen. Beim Gießen gilt: Weniger häufig, dafür durchdringend. Das regt die Wurzeln an, tiefer in den Boden zu wachsen, was die Pflanzen widerstandsfähiger gegen Trockenperioden macht.