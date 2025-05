Erdbeeren sind lecker – aber mit diesen einfachen Tricks werden sie zum echten Geschmackserlebnis! So holen Sie das Maximum aus den süßen Früchtchen raus. Jetzt wird’s richtig beerig!

Erdbeeren – sie sind der Inbegriff des Sommers, süß, saftig und einfach zum Verlieben. Doch auch wenn sie pur schon ziemlich gut schmecken: Es geht noch besser. Mit ein paar einfachen, aber genialen Tricks kitzeln Sie aus den roten Früchtchen das Maximum raus. Und nein, wir reden hier nicht nur von Zucker drüber und fertig.

Mit diesen Tipps schmecken Erdbeeren sogar noch besser

© Getty Images ×

1. Heiß machen statt kalt stellen – Erdbeeren aus dem Ofen

Wir geben zu: Erdbeeren zuckern ist jetzt keine bahnbrechende Innovation. Aber: Wer die gezuckerten Beeren im Backofen erhitzt, erlebt eine echte Geschmacksexplosion. Und so geht’s:

Ein halbes Kilo Erdbeeren waschen, halbieren und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Mit Zucker bestreuen (ruhig großzügig sein!) und bei 150 °C Umluft für 25–30 Minuten ab in den Ofen. Die Hitze karamellisiert den Zucker und bringt das Aroma so richtig zum Singen. Was rauskommt? Saftige, süße, leicht sirupartige Erdbeeren, die auf Vanilleeis, Porridge oder einfach pur ein Wahnsinn sind.

2. Orangensirup – fruchtig-frischer Booster

Erdbeeren lieben Gesellschaft, und ganz besonders die von Orange. Für ein Upgrade der fruchtigen Art einfach etwas Orangensaft aufkochen und zur Hälfte einkochen lassen – das dauert nur ein paar Minuten. Den selbst gemachten Orangensirup dann über die Erdbeeren geben und ein paar Minuten ziehen lassen. Die Süße der Erdbeeren und die Frische der Orange – das ist ein Match wie Gin & Tonic oder Kaiserschmarrn & Zwetschkenröster. Muss man probiert haben!

3. Kein Vollbad für die Beeren – bitte sanft behandeln

Ein Fehler, den viele machen: Erdbeeren unter fließendem Wasser abbrausen. Klingt harmlos, ist aber schlecht für den Geschmack. Die Beeren saugen sich voll, verlieren Aroma – und ehrlich gesagt, sehen danach oft ein bisserl traurig aus. Besser: Erdbeeren kurz in eine Schüssel mit kaltem Wasser legen, vorsichtig rütteln und dann auf einem Tuch abtropfen lassen. Und erst kurz vor dem Verarbeiten waschen, sonst wird’s schnell matschig.

Mit ein bisschen Hitze, einem Hauch Orange und sanfter Pflege holen Sie aus Erdbeeren alles raus, was sie zu bieten haben.