× Erdbeeren richtig lagern: Mit diesen Tricks bleiben sie länger frisch

Erdbeeren gehören zur warmen Jahreszeit einfach dazu. Doch leider sind die kleinen roten Früchte sehr empfindlich: Kaum gekauft, schon beginnt der Schimmel. Damit ist jetzt Schluss! Mit ein paar einfachen Tipps können Sie die Haltbarkeit der Erdbeeren deutlich verlängern!

Erdbeeren sind das absolute Highlight im Sommer! Doch die roten Früchte sind äußerst empfindlich und verderben schneller als viele andere Obstsorten. Damit Sie länger Freude an Ihren Erdbeeren haben, lohnt sich ein bewusster Umgang beim Kauf, der Reinigung und der Lagerung. Mit den folgenden Tricks bleiben sie länger frisch, schmecken herrlich aromatisch und stecken voller wertvoller Vitamine.

Augen auf beim Erdbeerkauf

Bevor Sie überhaupt ans Lagern denken, beginnt die Frische bereits beim Einkauf. Achten Sie darauf, nur frische und unbeschädigte Erdbeeren zu kaufen. Die Früchte sollten fest, leuchtend rot und ohne dunkle Druckstellen sein. Kontrollieren Sie auch den Boden der Schale – dort sammelt sich häufig schon Flüssigkeit von beschädigten Beeren, was auf beginnenden Verderb hinweist.

Essiglösung gegen Schimmel

© Getty Images ×

Ein bewährter Trick gegen schnelle Schimmelbildung ist ein kurzes Bad in einer Essig-Wasser-Lösung. Mischen Sie ein Drittel weißen Haushaltsessig mit zwei Dritteln kaltem Wasser. Legen Sie die Erdbeeren für etwa eine Minute hinein – das tötet viele Keime und Pilzsporen ab, die ansonsten zu schneller Fäulnis führen würden. Anschließend spülen Sie die Beeren gründlich mit frischem Wasser ab und trocknen sie vorsichtig mit einem sauberen Küchenhandtuch oder Küchenpapier.

So lagern Sie Erdbeeren richtig im Kühlschrank

Nach der Reinigung sollten die Erdbeeren so gelagert werden, dass sie möglichst wenig Druck abbekommen und keine Feuchtigkeit staut. Am besten legen Sie die Früchte nebeneinander auf einen flachen Teller, den Sie mit Küchenpapier auslegen. Das Papier saugt überschüssige Feuchtigkeit auf und schützt so vor Schimmel. Decken Sie die Beeren locker mit Frischhaltefolie oder einem luftdurchlässigen Deckel ab und stellen Sie sie ins Gemüsefach Ihres Kühlschranks. So gelagert, halten Erdbeeren bis zu drei Tage frisch.

Tipp: Lagern Sie Erdbeeren nicht in geschlossenen Plastikbehältern – darin kann sich Feuchtigkeit stauen, was die Schimmelbildung beschleunigt.

So wäscht man Erdbeeren richtig

© Getty Images ×

Waschen Sie Erdbeeren zudem niemals unter einem starken Wasserstrahl. Ihre empfindliche Haut kann schnell verletzt werden, was die Früchte anfälliger für Schimmel macht. Die bessere Methode: Legen Sie sie kurz in eine Schüssel mit kaltem Wasser und lassen Sie sie anschließend in einem Sieb gut abtropfen.