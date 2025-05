× Weinkorken im Garten: So retten Sie Ihre Pflanzen vor dem Austrocknen

Alte Weinkorken sind echte Gartenschätze: Zerkleinert speichern sie Wasser, verbessern die Erde und schützen vor Schimmel und Unkraut. So müssen Sie seltener gießen – ganz ohne großen Aufwand und völlig kostenlos!

Weinkorken einfach wegwerfen? Viel zu schade! Wenn Sie gerne Wein trinken und dabei öfter echte Naturkorken in den Händen halten, können Sie diese künftig guten Gewissens sammeln – denn was viele nicht wissen: Die kleinen Korken haben es in sich. Und zwar nicht nur Wein, sondern auch jede Menge Gartentalent!

Kork statt Gießkanne: So funktioniert der Trick

Mit zerkleinerten Weinkorken können Sie Ihren Pflanzen nämlich etwas Gutes tun – und sich selbst auch, denn: Sie müssen weniger gießen. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein? Ist aber ganz simpel. Die poröse Struktur des Korks speichert Feuchtigkeit hervorragend und gibt sie bei Trockenheit langsam wieder ab. So bleibt die Erde länger feucht, und Sie sparen Wasser, Zeit und Aufwand.

Verteilen Sie einfach eine Mulchschicht aus zerbröselten Weinkorken rund um Ihre Garten- oder Topfpflanzen. Der Clou: Neben dem Speichereffekt bringen die Korkstückchen auch natürliche Gerbstoffe mit – die wirken gegen Schimmelbildung im Boden. Praktisch, oder?

Mehr als nur Mulch: Kork als Bodenverbesserer

© Getty Images ×

Sie können die Korken auch direkt in die Erde mischen, besonders bei schweren oder verdichteten Böden. Das lockert das Substrat auf, sorgt für bessere Belüftung und verbessert die Wasseraufnahme. Das Ergebnis: ein rundum gesünderes Bodenklima, kräftigere Wurzeln – und wieder weniger Gießbedarf. Win-win!

Bonuspunkte für faule Gärtner:innen

Und das Beste: Die Korkschicht hält nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Unkraut in Schach – was ebenfalls hilft, den Wasserverbrauch zu senken. Schnecken mögen die raue Oberfläche übrigens gar nicht – mit etwas Glück bleiben Ihre Pflanzen also auch noch verschont vom nächtlichen Nagespaß.

Was Sie beachten sollten

Nur Naturkorken verwenden! Kunststoffkorken oder Mischkorken haben im Beet nichts verloren.

Wie viele Korken braucht man? Für einen mittelgroßen Blumentopf reicht schon eine Handvoll als Drainageschicht. Für Beete dürfen es ruhig ein paar mehr sein.

Reinigen? Nicht nötig! Kork bringt von Natur aus antibakterielle Eigenschaften mit – also einfach zerkleinern und loslegen.

Der Wassertrick mit Weinkorken ist nicht nur superpraktisch, sondern auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, Abfall zu vermeiden und gleichzeitig Ihren Pflanzen etwas Gutes zu tun.