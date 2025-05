Drogen-Lenker rannte Polizistin nieder - die holte sich unerwartete Hilfe

Ein Tschetschene (25) auf Koks und THC cruiste Montag mit seinem ganzen Stolz, einem BMW 420i Grand Coupé in Schwarzmetallic, etwas zu schnell durch das abendliche Wien. Die Ausfahrt eskalierte.

Wien. Beamte der Polizeiinspektion Deutschmeisterplatz beobachteten gegen 20.45 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße im 4. Bezirk einen jungen Pkw-Lenker, der seinen sicherlich auch ordentlich getunten Bayern immer wieder stark beschleunigte, sprich: den Motor aufheulen ließ. Deshalb beschlossen die Beamten, zur Fahrzeugkontrolle zu schreiten. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich beschleunigte der Autofahrer aber erneut stark und flüchtete in Richtung Landstraßer Gürtel, wobei er mehrere rote Ampeln ignorierte.

Das Blaulicht im Nacken, sprang der BMW-Raser im Kreuzungsbereich der Mohsgasse mit der Fasangasse plötzlich aus dem Wagen - ließ seinen ganzen Stolz also zurück - und flüchtete per pedes. Dabei rannte er eine Polizistin mit voller Wucht nieder. Die Beamtin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie den Dienst nicht fortsetzen konnte.

Mit Helfer am Steuer Flüchtenden eingeholt

Ihre Kollegen setzten derweil die Verfolgung des Verdächtigen über mehrere Straßenzüge fort. Als sich der Abstand des 25-Jährigen zu vergrößern begann - wie sich später herausstellte, war er mit einem Cocktail aus THC und Kokain "gedopt" - sprach eine Beamtin einen Autofahrer an, ihr als Chauffeur auszuhelfen, was der couragierte Mann bereitwillig machte. So konnte die Polizistin die Verfolgung wieder aufnehmen und den Flüchtigen einholen. An der Kreuzung Rennweg/Magazingasse sprang nun die Beamtin aus dem Wagen - damit war der Tschetschene gleichsam "eingesackt".

Er wurde zwischen den parkenden Autos entdeckt und festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass der Kaukasus-Wiener ohne Führerschein unterwegs gewesen war und es obendrein einen aufrechten Haftbefehl wegen Diebstahls gab. Der Amtsarzt stellte darüber hinaus einen erheblichen Drogeneinfluss fest. Der 25-Jährige wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.