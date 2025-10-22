Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Mord Neuhofen
© Privat

Mordprozess

Ehefrau erstochen: Nach Femizid schlief Täter am Sessel neben Leiche ein

22.10.25, 20:31 | Aktualisiert: 23.10.25, 11:47
Teilen

Michael G. soll seine Frau aus Eifersucht mit einem Messer getötet haben - das Opfer verblutete hilflos, während der Täter einschlief. Die Tochter fand in der Früh die leblose Mutter. Beim Prozess bekannte sich der Angeklagte schuldig.




	OÖ. Am Landesgericht Ried im Innkreis musste sich am Donnerstag eine wegen Mordes an seiner Ehefrau angeklagter Hausbetreuer (35) verantworten müssen. Der Mann soll die 44jJährige G. im gemeinsamen Haus in Neukirchen an der Enknach Ende März aus Eifersucht mit einem Messer getötet haben.









	

    

        Mordprozess
            

                
© Pressefoto Scharinger

    
    



	Bereits eineinhalb Jahre davor habe es in der Beziehung des Facility-Paares Probleme "aufgrund des Jähzorns des Angeklagten" gegeben, schilderte der Staatsanwalt. Die Frau habe deshalb über Scheidung nachgedacht. In der Tatnacht, als das Paar von einer Feier heimkam, sei es wieder einmal zu einem Streit über die bevorstehende Trennung gekommen, der in der Bluttat gipfelte.



	Mehr als 30 Stich- und Schnittverletzungen: Überwachungskamera filmte zum Teil mit



	Der Angeklagte habe der Frau mit einem Messer mit 19 Zentimeter Klingenlänge mehr als 30 Stich- und Schnittverletzungen zugefügt, schilderte der Staatsanwalt den Ablauf. Todesursache war inneres und äußeres Verbluten. Ein Teil der Tat wurde offenbar auf einer Kamera festgehalten, die im Wohnzimmer versteckt war und mit einem Bewegungsmelder ausgestattet war. Laut dem Angeklagten habe er die Kamera mit Wissen des Opfers - aber ohne Wissen der Kinder - installiert, um angeblich nur den Hund beobachten zu können.







	Die Tochter der Frau hatte Stunden nach der Tat ihre Mutter leblos auf dem Wohnzimmerboden im Haus im Bezirk Braunau gefunden. Der Stiefvater saß in einem Sessel und schlief. "Er ist kein eiskalter Mörder. Es ist ihm sehr nahe gegangen", sagte der Verteidiger nichtsdestotrotz, sein Mandant habe auch versucht sich selbst das Leben zu nehmen.







	Angreifer hat "wahrscheinlich rot gesehen"


Der Angeklagte selbst bekannte sich schuldig. Es habe schon Streitigkeiten in der Beziehung gegeben, räumte er ein, aber er habe versucht, an seinem "Perfektionismus, meinem Jähzorn" zu arbeiten. Er sei aber vorher nie handgreiflich geworden. In der Tatnacht sei es wieder zu einem Streit gekommen, u.a. habe ihm Silvia G. "eine geschmiert" und ihn angegrinst und provoziert. "Dann habe ich das Messer in der Hand gehabt", sagte er. Zu den Details blieb er dann etwas ausweichend, er könne sich nicht an alles erinnern. "Ich glaube, dass ich ihr nur Angst machen wollte", sagte er, "ich habe wahrscheinlich rot gesehen, ich weiß nicht, was mich dazu getrieben hat". Nach der Tat habe er versucht, sich das Leben zu nehmen und sich mit dem Messer verletzt. Dann sei er "zusammengebrochen" und in der Früh von seiner Stieftochter geweckt worden.


                                
    


    

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.


    

    
    
    
    
    



    
    

        

            

                
                                        Die Top-Stories vom oe24 E-Paper                
                
                
                            

        

    


    

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
            


    
    





    




            
    
    

    

    




    
            
    
        





    

        
        
        


    
    

        

            

                
                                        oe24 entdecken                
                
                
                            

        

    


    



    








    





                




        

    


        
    
    

    

    









    





    


        


            

                
                                        
                        
                    
                
            


            


                                    

                        OE24 Logo
                    

                
                                    

                        

                            Es gibt neue Nachrichten
                        

                        

                            Jetzt Startseite laden