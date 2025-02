Einschleichdieb kam zum "Bewerbungsgespräch"

Nach einem dreisten Ganoven, der in einem Tresorraum ertappt wurde und sich mit einem flotten Spruch aus dem Staub machte, fahndet die Polizei in Kärnten.

Ktn. Die Polizei in Klagenfurt fahndet aktuelle nach einem (noch) unbekannten Täter, der versucht hat, mehrere Tresore in einer Firma auszuräumen. Der Mann hatte sich am 19. Dezember 2024 über einen Lieferanteneingang in das Lager der Firma in Klagenfurt geschlichen. Im Tresorraum, der sich in der Nähe des Lieferanteneingangs befindet, stahl er zwei Tresorschlüssel. Damit versuchte er, mehrere Safes aufzusperren, was jedoch nicht gelingen wollte.

© LPD Ktn

© LPD Ktn

Mega-Bluff verhalf ihm zur Flucht

Schließlich betrat eine Mitarbeiterin den Raum und fragte den Verdächtigen, was er hier mache. Daraufhin bluffte er offenbar glaubhaft, ein Bewerbungsgespräch gehabt zu haben, worauf er eilenden Schrittes mit den Tresorschlüsseln das Gebäude. Der Mitarbeiterin und dem Filialleiter fiel erst danach auf, wie sie gelinkt worden waren. Sie verständigten die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Nun ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Personenfahndung mit Bildern aus der Überwachungskamera an. Hinweise werden an die Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße in Klagenfurt unter 059133/2585 erbeten. Es gilt die Unschuldsvermutung.