Der emeritierte Salzburger Weihbischof Andreas Laun ist tot.

Er starb am Silvesterabend in der Seniorenresidenz Schloss Kahlsperg. Das teilte die Erzdiözese Salzburg am Mittwoch mit. Erzbischof Franz Lackner zeigte sich tief betroffen: "Erneut trauern wir als Diözese um einen unserer Bischöfe." Laun war von 1995 bis 2017 Salzburger Weihbischof, seit seiner Emeritierung lebt er zurückgezogen in Salzburg.