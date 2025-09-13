Alles zu oe24VIP
Elch Emil
© APA/LPD NÖ/BPK MISTELBACH

Donau durchschwommen

Emil narrt alle: Kult-Elch ändert plötzlich die Richtung

13.09.25, 13:49
Emil hat erneut die Donau durchquert und ist nun im Bezirk Amstetten unterwegs. 

Elch "Emil" dürfte erneut die Donau durchquert haben und nun wieder südlich des Stroms unterwegs sein. Am Samstagvormittag wurde er laut Facebook-Fanseite erstmals im Bezirk Amstetten gesichtet. In Ferschnitz spazierte der junge Bulle über Streuobstwiesen und ließ sich dort von Anrainern ablichten, ehe er in südöstliche Richtung weiterzog.

Das Tier dürfte damit in den vergangenen Tagen eine neue Richtung eingeschlagen haben. Am Mittwoch war "Emil" noch in Klein-Pöchlarn (Bezirk Melk) auf dem Weg in den Norden, nördlich der Donau, gesehen worden. Auf seiner Reise hat er bereits zahlreiche niederösterreichische Bezirke abgeklappert: Mistelbach, Korneuburg, Tulln, St. Pölten, Melk und nun Amstetten. Auch die Landeshauptstadt hat er bereits erkundet. Seine Facebook-Seite zählte am Samstag schon über 13.000 Mitglieder.

