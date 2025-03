Enttäuschter Räuber wollte Taxler (57) abstechen!

Brutaler Überfall um 4 Uhr in der Früh am Praterstern - ein Pärchen raubte einen Taxler aus. Weil sie dabei weniger als 100 Euro erbeuteten, stach der Täter aus Enttäuschung und Wut zu!

Wien. Ereignet hat sich der Raub mit Mordversuch in der Nacht auf den 23. Februar - mehr als ein Monat danach kam nun vom Gericht die Genehmigung, bei der Jagd auf den gesuchten, ganz in Schwarz gekleideten Piratenbart-Träger auch Lichtbilder desselbigen einzusetzen.

© LPD Wien

Taxler wehrte sich mit aller Kraft

Der Mann, der auf dem Fahndungsbild zu sehen ist, Verdacht, am 23.02.2025, gegen 04:15 Uhr, in Begleitung einer Frau am Praterstern einen Taxilenker (57) mit zunächst nur vorgehaltenem Messer beraubt zu haben. Nachdem der Chauffeur aber bloß Bargeld im oberen zweistelligen Eurobereich übergeben hatte bzw. hergeben konnte, soll der nächtliche Kriminelle versucht haben, mehrmals auf das hinterm Lenkrad sitzende Opfer ein- und abzustechen - was zum Glück misslang, da sich der 57-Jährige heftig wehrte.

Im Zuge der Ermittlungen wurde ein Foto des mutmaßlichen Täters aus der Videoüberwachung einer U-Bahnstation gesichert. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01 31310 DW 62220 bzw. 62221 sowie 62800 erbeten.