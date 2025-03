Ernährte sich von Insekten: Österreicher überlebte 30 Tage in Wildnis

Er überlebte 30 Tage in der Wildnis.

Ein Abenteurer aus Österreich ernährte sich fast nur von Insekten, er nahm 17 Kilo ab, überlebte aber.

Ganz allein in der Wildnis

Einen Monat war er in der Wildnis unterwegs. Bernd Pfleger kämpfte sich durch und kam heil nach Hause. Bei sich hatte er so gut wie nichts. Nur mit einem Messer konnte er sich helfen. Doch Pfleger wollte es so, sein Ziel: 30 Tage im Poloniny-Nationalpark (Slowakei) überleben.

Ein Messer und sonst nichts

Neben dem, was er an Kleidung anhatte, und dem Messer, hatte der Mann noch Akkus für seine Kamera dabei. Er filmte nämlich jede Sekunde seiner waghalsigen Trips.

Doch was steckt hinter dem Abenteuer? Pfleger will darauf aufmerksam machen, dass immer mehr der wilden Wälder verschwinden und so Lebensraum für die Tiere verloren geht.