Frau in Straßenbahnstation von Lkw überroll: tot

Dienstagmittag kam es auf der Thaliastraße in Ottakring zu einem tödlichen Unfall, bei dem eine 78-Jährige, der die Bim vor der Nase davongefahren war, von einem Lastwagen überrollt wurde.

Wien. Zeugenangaben zufolge betrat die 78-Jährige im Bereich der Thaliastraße 149 bei der Maroltingergasse im Bereich einer Bäckerei direkt die erhöhte Fahrbahn vor einem stehenden Pkw und hinter einem Lastwagen, um eine in der Station befindliche Straßenbahn zu erreichen.

Da sich die Bim jedoch bereits wieder in Bewegung gesetzt hatte, soll die Frau gleichsam den Lastwagen umrundet und unmittelbar jetzt vor (!) dem Lkw versucht haben, wieder auf den Gehsteig zurückzugelangen. Dies dürfte in jenem Moment erfolgt sein, als auch der Lkw anfuhr. Die Passantin wurde vom Schwerfahrzeug erfasst und erlitt tödliche Verletzungen. Der Chauffeur und sein Beifahrer beteuern einhellig, die Seniorin nicht gesehen zu haben.