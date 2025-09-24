Alles zu oe24VIP
Frontacrash Alpach
© ZOOM.TIROL

Zwei Fahrer verletzt

Frontal-Crash: BMW krachte in Kleintransporter

24.09.25, 10:18
Der Lenker des weißen Lieferwagens musste aus dem Wrack herausgeschnitten werden. 

Tirol. Auf der Alpbacher Landesstraße ereignete sich heute Morgen, Mittwoch, gegen 5.20 Uhr ein fataler Unfall. Ein 26-jähriger Pkw-Lenker und 56-jähriger Kleintransporter-Fahrer, beide Österreicher, waren in entgegengesetzte Richtung unterwegs, als der BMW-Lenker aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Frontacrash Alpach
© ZOOM.TIROL

Frontacrash Alpach
© ZOOM.TIROL

Der Autolenker konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen, der Fahrer des voll beladenen Kleintransporters wurde durch den Zusammenprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Mitarbeitern der Freiwilligen Feuerwehr Alpbachtal mithilfe einer Bergeschere befreit werden.

Beide Fahrer verletzt im Spital

Beide Lenker wurden durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und wurden mit der Rettung in die Klinik Innsbruck bzw. in das BKH Kufstein gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Auf dem Straßenabschnitt der L5 kam es für ungefähr drei Stunden zu einer Totalsperre, der Verkehr wurde mit einer Umfahrung umgeleitet.

