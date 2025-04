Frühlings-Warnung: Diese Riesenzecke erobert Österreich

Eine neue Zeckenart breitet sich in Österreich aus. Diese bringen eine neue gefährliche Krankheit mit sich.

Überdurchschnittlich trockene und warme Sommermonate sorgen für eine starke Zunahme von Zecken in den letzten Jahren. Bei der Bekämpfung der Spinnenmilben hilft auch nicht der frostfreie Winter. Dadurch können sich gefährliche Infektionskrankheiten, wie FSME, verbreiten. In Italien steigt ebenfalls die Anzahl der Infektionen nach Zeckenbissen, so italienische Medienberichte.

Einer der führenden Zecken-Experten Italiens, Maurizio Ruscio, erklärte: "Mittlerweile vermehren sich die Zecken das ganze Jahr über. Die globale Klimaerwärmung schafft ihnen auch in unseren nördlicheren Breitengraden einen Wohnraum." Er erforscht seit den 1980er-Jahren die Infektionskrankheiten, welche durch einen Zeckenbiss übertragen werden.

Klimaerwärmung hilft bei der Verbreitung

Die zunehmend tropischen Temperaturen laden neue Zeckenarten nach Europa ein. Die asiatische Riesenzecke Hyalomma marginatum wird dank Zugvögeln aus Afrika und dem Osten eingeschleppt. Diese Riesenzecken übertragen eine noch gefährlichere Krankheit, das Krim-Kongo-Fieber. Gegen diese Viruserkrankung gibt es keine Impfung und Medikamente.

Die Riesenzecken befinden sich hauptsächlich an sonnigen, offenen Flächen mit kurzen Gräsern und Steinen. Die Hyalomma marginatum ist viermal größer als die heimischen Holzböcke. Sie besitzen Augen, bewegen sich aktiv auf ihre Beute zu und verfolgen diese über mehrere Meter.

Experten-Tipps

Doch was kann man gegen Zecken tun? Laut Maurizio Ruscio hilft: "Lange Hosen anziehen und man kann auch Sprays in Erwägung ziehen, die vor einem Zeckenbefall schützen. Zu Hause sollte man zeitnah duschen und die Kleidung durchsuchen."

Bei einem Zeckenbiss soll dieser so rasch wie möglich entfernt werden. Ein Zeckenentferner hilft sehr. Mit diesem kann der Kopf des Tieres erwischt werden. In Österreich gibt es laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) bisher noch keinen bekannten Fall des Krim-Kongo-Fiebers. Aber es wurden einige Riesenzecken mit diesem Virus entdeckt.