Fünfjähriger im Linzer Parkbad untergegangen: Erfolgreich wiederbelebt

Bub trieb zwei Minuten bewusstlos im Wasser.

Linz. Knapp mit dem Leben davongekommen ist am Sonntagnachmittag ein Kleinkind in Oberösterreich: Der 5-Jährige aus dem Bezirk Mödling war mit seinen Eltern im Linzer Parkbad und ging ohne elterliche Aufsicht und ohne Schwimmhilfe in das ca. 1,4m tiefe Erlebnisbecken. Unter einer Brücke und schwer einsehbaren Stelle geriet der Bub laut Polizei aus unbekannten Gründen unter die Wasseroberfläche.

Nachdem er ca. zwei Minuten bewusstlos und ohne Atmung im Wasser trieb, wurde eine Frau auf den Unfall aufmerksam und zog den Buben aus dem Wasser. Am Beckenrand wurden andere Badegäste auf die Situation aufmerksam und begannen unter Anleitung eines Badegastes mit der Wiederbelebung. Nach einer ca. einminütigen Reanimation begann der Fünfjährige wieder selbstständig zu atmen und erlangte das Bewusstsein. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in das Kinderkrankenhaus gebracht. Seine Eltern hatten sich mit fünf weiteren Kindern und einer erwachsenen Person in direkter Nähe des Becken aufgehalten, aber aufgrund des regen Badebetriebs die Übersicht verloren und vom Unfall anfangs nichts bemerkt.