Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Cannabis Fund Schwechat
© LPD NÖ

Fund in Schwechat

46 Kilo Bangkok-Cannabis in zwei Reisekoffern am Flughafen sichergestellt

17.10.25, 09:11
Teilen

Ganz schon frech und ziemlich schwer: Ein Spanier versuchte 46 Kilo Cannabis im Straßenverkaufswert von 250.000 Euro in zwei Reisekoffern von Bangkok nach Hamburg zu transportieren.

NÖ. Auf dem Flughafen Wien-Schwechat sind am Donnerstag von Beamten des Stadtpolizeikommandos Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) zwei Koffer mit 46 Kilo Cannabiskraut sichergestellt worden.

Die Ware mit einem Straßenverkaufswert von etwa 250.000 Euro befand sich im Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok und sollte nach Hamburg weitertransportiert werden. Ein 38-jähriger Spanier, auf den die Koffer eingecheckt waren, wurde laut Polizei vorläufig festgenommen.

Der Beschuldigte war teilweise geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden