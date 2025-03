Garde-Soldat (21) nach Koma in Spital verstorben

Traurige Nachrichten gibt es leider im Fall jenes 21-jährigen Garde-Soldaten aus dem Burgenland, der vergangene Woche mit Gehirnhautentzündung ins Spital gebracht wurde und dort im Koma lag. Das Heer muss jetzt leider seinen Tod bestätigen.

Wien, Bgld. Wie oe24 berichtete, war vergangenen Dienstag ein Rekrut aus dem Burgenland, der erst seit Jänner seinen Grundwehrdienst bei der Garde in Wien absolviert, mit sehr hohem Fieber in der Klinik behandelt. Er befand sich mit einer Gehirnhautentzündung aufgrund einer bakteriellen Meningitis im Koma.

Wie der junge Soldat sich die meldepflichtige Erkrankung zugezogen hat - gegen die er nicht geimpft war, und auch bei der Stellung und beim Einrücken hatte er vom Angebot für eine Impfungen und Auffrischung gegen Meningokokken nicht Gebrauch gemacht -, ist nach wie vor unklar. Das Impfangebot an die Kameraden in seinem näheren Umfeld wurde erneuert, zusätzlich wurden präventive Antibiotika ausgegeben. Weitere Fälle bei der Garde traten nicht mehr auf bzw. sei es zu keinem angekommen, sodass die Ansteckung wohl außerhalb erfolgt.

Der 21-Jährige hatte das Wochenende davor frei gehabt und war zu Hause im Burgenland gewesen. Der Rekrut hatte gerade seine Grundausbildung abgeschlossen, die neue Uniform und Ausrüstung erhalten und wäre nun zum Paradeexerzieren gekommen. Montagabend meldete er sich mit sehr hohem Fieber im Krankenrevier der Wiener Maria-Theresien-Kaserne. In Begleitung eines Rettungssanitäters wurde er ins Sanitätszentrum Ost in Stammersdorf überstellt.

Nach einer kurzfristigen Verbesserung verschlechterte sich der Zustand des Burgenländers ab Dienstagmittag rapide, er musste notärztlich versorgt werden. Am frühen Nachmittag wurde der Rekrut im komatösen Zustand in die Klinik Floridsdorf und anschließend in die Klinik Landstraße verlegt.

Wie oe24 nun erfuhr und was auch von der Heer so bestätigt werden musste, nahm der Verlauf leider kein glückliches Ende. Ende der Woche musste der Bursche für im Krankenhaus hirntot erklär werden und ist nach dem Abschalte der lebenserhaltenden medizinischen Apparate verstorben.