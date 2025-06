Gasflaschen! Gefährlicher Löscheinsatz für Feuerwehr

52 Florianis waren bei einem Gebäudebrand im Sulmtal im Einsatz. Dabei kam es zu gefährlichen Momenten.

Stmk. Zu dem fest explosiven Brandeinsatz war es am Samstagnachmittag in St. Peter im Sulmtal (Bezirk Deutschlandsberg) gekommen. Beim Brand eines Nebengebäudes hatte es mehrere kleine Explosionen gegeben. Die 52 Feuerwehrleute mussten unter anderem drei Gasflaschen aus den Flammen retten, teilte der Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg in einer Aussendung mit.

Die Feuerwehren waren gegen 15.00 Uhr alarmiert worden. Wegen einiger kleiner Explosionen im Brandobjekt wurde der Dachstuhl als Sicherungsmaßnahme für die Arbeiten der Atemschutzgeräteträger mit Metallstützen unterstellt. Während der Brandherd bekämpft wurde, mussten auch zwei Zubringleitungen von Hydranten gelegt werden. Bereits kurz nach 16.00 Uhr wurde "Brand aus" gegeben, noch bis 17.30 Uhr dauerte allerdings die Brandwache an.