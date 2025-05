Gesicht zertrümmert - Opfer (27) ringt mit dem Tod

Ein junger Bangladescher wurde mit schwersten Kopfverletzungen auf dem Gehsteig entlang der Grenzackerstraße in Favoriten gefunden: Der 27-Jährige liegt auf der Intensivstation, seim Zustand ist nach wie vor extrem kritisch. Was ist passiert?

Wien. Bekannt ist derzeit nur, dass der lebensgefährlich Verletzte in der Nacht auf Donnerstag um ein Uhr in der Früh am Gehsteig liegend entdeckt worden war. Wie berichtet, leisteten die eintreffenden Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten dem Mann, der schwere Gesichtsverletzungen aufwies, sofort Erste Hilfe. Danach übernahm die Berufsrettung die notfallmedizinische Versorgung und brachte den gebürtigen Asiaten in kritischem Zustand ins Krankenhaus.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Dass der Bangladescher gestolpert und hingefallen ist und sich dabei derart schwere Verletzungen zugezogen hat, dass er im Spital um sein Leben kämpft, gilt als höchst unwahrscheinlich.

Alles spricht derzeit für Fremdverschulden - durch einen oder mehrere Angreifer, die brutal und ohne Gnade auf ihr Opfer losgegangen sein müssen; oder durch einen einen Autofahrer, der den Fußgänger beim Queren der viel befahrenen Grenzackerstraße zwischen dem Verteilerring und dem Wienerberg erfasst, meterweit fortgeschleudert und als Fahrerflüchtiger, ohne dem Opfer zu helfen, einfach liegen gelassen hat.