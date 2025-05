Messer-Mann stellt sich nach Bauchstich Security

Bei einem Rave-Fest in einem Lokal im Bezirk Schärding floss Blut. Warum - das ist noch völlig unklar.

OÖ. Ein 29-jähriger Oberösterreicher hat am Sonntag in der Früh einem 25-jährigen Landsmann in einem Gasthaus im Bezirk Schärding mit einem Klappmesser in den Bauch gestochen. Danach flüchtete der alkoholisierte Mann. Er stellte sich aber kurze Zeit später einem Security-Mitarbeiter. Polizisten nahmen den Beschuldigten fest.

Die Ursache der Messerattacke um 1.00 Uhr auf einer der drei Floors vorerst unklar. Die beiden Besucher des Lokals in St. Roman hatten sich laut Polizei nicht gekannt. Als sie ins Reden kamen, zeigte der 29-Jährige seinem Gesprächspartner das Messer und stach dann unvermittelt zu. Nach dem Angriff schilderten die beiden, dass es vor der Tat zu keinem Streit gekommen sei. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Der 25-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Klinikum Passau eingeliefert.