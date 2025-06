Grazer Amoklauf: Wiener Linien stehen für Trauerminute still

900 Fahrzeuge bleiben für eine Minute stehen.

Wer heute in der Früh in Wien mit den Öffis unterwegs war, hörte es über die Lautsprecher: 900 Fahrzeuge der Wiener Linien werden um 11 Uhr stehen bleiben und eine Trauerminute abhalten.

Horror von Graz

Das Land ist im Schockzustand, die Bestürzung ist überall zum Greifen nah. Der Horror von Graz bestürzt ganz Österreich. Nach den Schüssen in einem Oberstufenrealgymnasium in Graz wird am Mittwoch um 10 Uhr eine Trauerminute abgehalten.

900 Fahrzeuge stehen still

Dieser schließen sich auch die Wiener Linien an. So sollen die 900 Fahrzeuge für genau eine Minute stehen bleiben, um den Opfern der Amoktat zu gedenken, hieß es in einer Aussendung. Befinden sich Bus, Bim oder U-Bahn zu diesem Zeitpunkt zwischen zwei Haltestellen, fahren sie noch bis zum nächsten Stopp. Die Trauerminute wird auch per Durchsage angekündigt.

In Gedanken bei den Opfern und Hinterbliebenen

Auch die ASFINAG ist in Gedanken bei den Opfern und Hinterbliebenen des Grazer Amoklaufs: "Auf den Autobahnen leuchten die Tafeln in der Aufschrift: 'Graz, wir trauern mit euch.'"