Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Hauptbahnhof Graz
© Getty

Großeinsatz

Grazer Hauptbahnhof: Großer Wirbel um herrenlosen Rucksack

10.10.25, 13:19
Teilen

Spezialkräfte mussten angefordert werden. 

Gegen 7:40 Uhr meldete ein Security-Mitarbeiter einen offenbar herrenlosen Rucksack im Bereich der Fahrgasthalle (Durchgang zwischen Haupthalle und Supermarkt). Wie in solchen Fällen laut Polizei üblich, wurden die Fahrgasthalle gesperrt und Spezialkräfte angefordert.

Nach der Durchsuchung des Gepäckstückes konnte ein „Sprengstoffkundiges Organ“ der Polizei (SKO) rasch Entwarnung geben. Im Rucksack befand sich nichts, von dem eine Gefahr ausging. Die Sperre konnte nach rund einer Stunde wieder aufgehoben werden. Der Zugverkehr war während dieser Zeit nicht beeinträchtigt. Der Besitzer des Rucksackes konnte zwar ausgeforscht, bislang jedoch nicht erreicht werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden