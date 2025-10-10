Grazer Hauptbahnhof: Großer Wirbel um herrenlosen Rucksack

Spezialkräfte mussten angefordert werden.

Gegen 7:40 Uhr meldete ein Security-Mitarbeiter einen offenbar herrenlosen Rucksack im Bereich der Fahrgasthalle (Durchgang zwischen Haupthalle und Supermarkt). Wie in solchen Fällen laut Polizei üblich, wurden die Fahrgasthalle gesperrt und Spezialkräfte angefordert.

Nach der Durchsuchung des Gepäckstückes konnte ein „Sprengstoffkundiges Organ“ der Polizei (SKO) rasch Entwarnung geben. Im Rucksack befand sich nichts, von dem eine Gefahr ausging. Die Sperre konnte nach rund einer Stunde wieder aufgehoben werden. Der Zugverkehr war während dieser Zeit nicht beeinträchtigt. Der Besitzer des Rucksackes konnte zwar ausgeforscht, bislang jedoch nicht erreicht werden.