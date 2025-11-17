Alles zu oe24VIP
Bäckerei
© Getty Images

Zeuge griff ein

Großeinsatz in Bäckerei: 54-Jähriger ging mit Tellern auf Partnerin los

17.11.25, 10:43
Der Grazer drehte plötzlich total durch. 

Großeinsatz in einer Bäckerei in St. Peter Samstagmittag: Dort kam es kurz nach 12 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung. Mehrere Polizeistreifen mussten ausrücken, nachdem zahlreiche Notrufe eingegangen waren. Ein 54-jähriger Grazer hatte zuerst seine Lebensgefährtin mit zwei Flaschen Wasser übergossen. Danach zertrümmerte der 54-Jährige zwei Teller und ging mit den Scherben auf die Frau los.

Ein couragierter Zeuge, der am Nebentisch saß, kam dem Opfer zur Hilfe. Es kam zu einer Rangelei zwischen dem Tatverdächtigen und dem Zeugen, wobei der Angreifer verletzt wurde. 

Der 54-Jährige konnte schließlich festgenommen werden. Der Mann musste im LKH Graz medizinisch versorgt und anschließend in das Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert werden. In seiner Vernehmung zeigte sich der rabiate Lebensgefährte teilweise geständig. Am Montag wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt. Die Lebensgefährtin kam mit dem Schrecken davon.

