"Handys und Geld her" - 19-Jähriger überfiel eigene Mutter

Ziemlich zerrüttete Familienverhältnisse offenbarten sich der Polizei bei diesem Raubüberfall eines 19-Jährigen auf die eigene Mutter.

Wien. Ein 19-jähriger Mann - der eigentlich daheim in Simmering Hausverbot hat - schlich sich in der Nacht auf Freitag (ein Bruder hatte ihn heimlich hereingelassen) in die elterliche Wohnung in Simmering, drang dort ins Schlafzimmer eine entwendete der Mutter mit vorgehaltenem Messer drei Mobiltelefone sowie Bargeld und flüchtete anschließend. Das geschockte Opfer alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte.

Der junge Mann, der laut Angaben der Mutter schon länger nicht mehr bei ihr wohnt - alle Beteiligten sind Österreicher mit türkischem Background - stellte sich wenig später selbst in einer Polizeiinspektion. Bei der Durchsuchung seines Autos wurden die geraubten Gegenstände (zwei iPhones, ein Samsung und knapp 500 Euro) sowie eine Schreckschusswaffe gefunden. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.