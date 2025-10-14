Heftiger Sturz: Biker (18) liefert sich wilde Verfolgungsjagd vor Polizei

Eine Verkehrskontrolle endete Montagabend im Bezirk Weiz mit einer wilden Flucht: Ein 18-jähriger Motorradlenker verlor auf einer Almstraße die Kontrolle und stürzte.

Weiz, Steiermark. Am Montagabend kam es im Kirchenviertel im Bezirk Weiz zu einer gefährlichen Verfolgungsfahrt. Gegen 17:15 Uhr wollten Polizisten in St. Kathrein am Hauenstein einen Motorradlenker anhalten, nachdem dieser im Ortsgebiet stark beschleunigt hatte. Doch anstatt zu stoppen, gab der 18-Jährige Gas und raste davon.

Flucht mit riskanten Manövern

Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete der junge Mann über enge Gemeindestraßen in Richtung Ratten. Laut Polizei überholte er mehrfach riskant und ignorierte sämtliche Anhaltezeichen. Die Situation spitzte sich auf der kurvenreichen Pretulalmstraße zu.

Kontrolle über Bike verloren

Dort verlor der Biker die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Fahrbahn ab und stürzte auf eine angrenzende Wiese. Die Beamten konnten ihn kurz darauf an der Unfallstelle anhalten.

Ohne Führerschein und Zulassung

Der 18-Jährige erlitt eine Handverletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest verlief negativ. Wie sich herausstellte, war das Motorrad nicht zugelassen – zudem besitzt der junge Mann keine Lenkberechtigung.

Gegen ihn wird nun wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Weiz Anzeige erstattet.